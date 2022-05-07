Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 02:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İran uyruklu düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs, Yerkesik-Akbük kara yolunda yol kenarındaki toprak yığınına ve kaya parçalarına çarptıktan sonra devrildi.
Çevreden geçenlerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, minibüsteki İran uyruklu 2 yaralı düzensiz göçmeni Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazada yaralanmayan sürücü ile diğer düzensiz göçmenlerin kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması yürütüyor.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler Trafik Kazası
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