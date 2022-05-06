Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 22:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da sokak köpekleri genç kıza saldırdı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da başıboş köpekler genç bir kıza saldırdı. Korku dolu anlar yaşayan genç kız, bir kişinin yardıma gelmesiyle köpeklerden kurtuldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi.
Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir genç kız sokakta yürüdüğü esnada 8 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Genç kız, korkudan ellerindeki poşetleri yere atarak uzaklaşmak istedi.
Köpeklerin genç kızın uzaklaşmasına izin vermediği görülürken, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü korna çalarak köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgedeki bir vatandaş da köpekleri korkutmak için eline sopa alarak koştu.
Köpekler genç kızın peşini bırakarak kendileri için kurulan kulübeye doğru koştu.
Etiketler: Ankara Sokak Hayvanları Köpek
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