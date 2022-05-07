Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 04:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ceviz büyüklüğündeki yağan dolu, mantar toplamaya giden bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
Çukurca ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Çağlayan köyü yakınlarında mantar toplamaya giden bazı vatandaşlar aniden yağan doluyla şoke oldu.
Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler korkulu anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlar kendilerini korurken bir kişinin ise kafasından yaralandı.
İlk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, 'yer gök yıkıldı' ifadelerine yer verdi.
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