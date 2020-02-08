Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: son dakika manisa deprem Manisa depremSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 08:54
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