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Türkiye
İHA 17.10.2023 17:54

Manisa’da 1 kilo 845 gram esrar ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadelede yürütülen 'Kökünü Kurutma Operasyonları' çerçevesinde 3 mahallede, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 845 gram esrar ele geçirildi.

Manisa’da 1 kilo 845 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

'Kökünü Kurutma Operasyonları' kapsamında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çaypınar, Gökçepınar ve Sart mahallelerinde 6 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 845 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 40 gram kenevir tohumu, 1 adet terazi ile suçtan elde edildiği düşünülen 25 bin 700 lira ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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