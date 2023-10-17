Manisa’da 1 kilo 845 gram esrar ele geçirildi

'Kökünü Kurutma Operasyonları' kapsamında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çaypınar, Gökçepınar ve Sart mahallelerinde 6 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 845 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 40 gram kenevir tohumu, 1 adet terazi ile suçtan elde edildiği düşünülen 25 bin 700 lira ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.