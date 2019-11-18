Türkiye
Mangal ateşi 2 aracı küle çevirdi18 Kasım 2019 Pazartesi 11:45 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:48
Bursa'da mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar yüzünden iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Bursa Botanik Park Bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre söndürülmeyen bir mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle iki araçta yangın çıktı.
Kısa sürede iki araç alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının ardından araçlar kullanılamaz hale geldi.
Araçlarını park edip piknik yapan aileler geri döndüklerinde araçlarını hurda halinde buldu.
Kaynak: TRT Haber