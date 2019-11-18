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Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı18 Kasım 2019 Pazartesi 11:04 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:26
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını açıkladı.
Aksaray’da bir okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısının, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.
Okula yeni müdür atanmıştı
Aksaray'daki okulda, bazı velilerin otizmli öğrencileri istemediği, hatta yuhaladıkları iddia edilmişti. İddialar üzerine okul müdürü görevinden alınmış, yeni müdür atanmıştı.
Kaynak: TRT Haber
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