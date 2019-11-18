Aksaray’da bir okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısının, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

Okula yeni müdür atanmıştı

Aksaray'daki okulda, bazı velilerin otizmli öğrencileri istemediği, hatta yuhaladıkları iddia edilmişti. İddialar üzerine okul müdürü görevinden alınmış, yeni müdür atanmıştı.

Kaynak: TRT Haber