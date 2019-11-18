İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kimliklerle bankalardan hesap açtırıp kredi çeken suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 12 Kasım'da İstanbul, Bursa, Samsun, Kütahya ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada eski tip 121 erkek nüfus cüzdan kağıdı, üzerinde kişi bilgileri ve fotoğraf bulunmayan eski tip 53 sahte sürücü belgesi kağıdı ile birlikte çeşitli kategoride farklı üniversite, bakanlık, kurum ve kişiler adına düzenlenmiş sahte belgeden oluşan evrak, kaşe ve damgalar ile çok sayıda telefon, hard disk ve hafıza kartları ele geçirildi.

Suç örgütünün düzenledikleri sahte kimliklerle bankalardan hesap açtırdıkları ve kredi çektikleri, GSM operatörlerinden hat açtırdıkları ve sahte vekaletname ile vatandaşların gayrimenkul ve ticari değerleri üçüncü kişilere devretmeye çalıştıkları tespit edildi.

Polis, yaptığı incelemede suç örgütünün 35 ayrı eylemde 194 bin 681 lira dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Ayrıca polisin çalışmasıyla şüphelilerin üçüncü kişiye devretmeye çalıştığı ticari taksi plakasını engelleyerek 1 milyon 612 bin lira tutarındaki dolandırıcılığın önüne geçtiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA