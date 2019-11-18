Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı18 Kasım 2019 Pazartesi 11:41 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu ile şehit Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında 11 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu ile Bilecik'te trafik kazası sonucu şehit olan Kaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan taziye