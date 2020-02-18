Sabah saatlerinde Maltepe, Bağdat Caddesi'nde sürücüsü Burak Önder'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.