Haber Giriş: Kaynak: DHA
Maltepe'de takla atan otomobil kameralara yansıdı
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı kamaralara yansıdı.
Sabah saatlerinde Maltepe, Bağdat Caddesi'nde sürücüsü Burak Önder'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
Otomobildeki 2 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: maltepe kaza kaza anıSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:43
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