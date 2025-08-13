Açık 27.2ºC Ankara
Türkiye
AA 13.08.2025 21:54

Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı

Maltepe'de otluk alanda havai fişek atarken yangın çıkardığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı

Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi'ndeki otluk alanda dün havai fişek atılmasından dolayı çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıkta, "Dün alkol kullandıktan sonra merak ettiğim için havai fişek satın aldım. Sonrasında ikametime yakın bulunan bir yerde havai fişekleri yaktım. Söz konusu yer yandı ve söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Daha sonra korktuğum için oradan uzaklaştım. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Yangını çıkartmak gibi bir amacım yoktu." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

İfadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.G. tutuklandı.

İstanbul Yangın
Ege Denizi'nde deprem
OKUMA LİSTESİ