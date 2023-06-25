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Türkiye
AA 25.06.2023 23:46

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen 3 sürücüye para cezası

İstanbul Maltepe'de ambulansın geçişine engel olan düğün konvoyundaki araç sürücülerine toplam 12 bin 210 lira para cezası kesildi.

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen 3 sürücüye para cezası
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde düğün konvoyu yapan bazı araçların, sirenleri açık bir şekilde ilerlemeye çalışan ambulansa engel oldukları anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüleri Y.E., O.B. ve U.E.'yi yakaladı.

Sürücülere "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol açmamak", "çakar kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 12 bin 210 lira ceza uygulandı.

Sürücülere ayrıca "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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