Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 04:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali müşavir iş yerinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde, kendisinden haber alınamayan mali müşavir iş yerinde ölü bulundu.
Mali müşavir olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Tülay Keseli'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, yakınlarının ifadesi doğrultusunda Keseli'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki ofisine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Keseli'yi yerde hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keseli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölümünün şüpheli bulunması üzerine iş yerinde inceleme yaptı.
Tülay Keseli'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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