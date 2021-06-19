Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 04:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul merkezli 17 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
[Fotoğraf: AA ]
6’sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci olan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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