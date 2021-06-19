FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

[Fotoğraf: AA ]

6’sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci olan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalar sürüyor.