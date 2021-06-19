Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafikte 'makas atma' kavgası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki araç arasında yolda makas atma meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, bir kadın tabancadan çıkan kurşunların kırdığı cam parçalarıyla yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndan kent merkezine istikametine giden ve kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil ile F.Ü. yönetimindeki cip sürücüsü arasında, makas atma yüzünden sözlü tartışma çıktı.
Tartışma sırasında otomobilden, F.Ü.'nün kullandığı araca silahla ateş edildi. Cipte yolcu olarak bulunan E.G., kurşunların isabet etmesi sonucu kırılan cam parçalarıyla yaralandı.
Yüzünden yaralanan E.G., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan otomobili arama çalışmaları sürüyor.
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