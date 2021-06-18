Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 23:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gonca Batmaz'a 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil yöneticisi" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın yargılamasına devam edildi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gonca Batmaz'ın, "silahlı terör örgütüne FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Sanık Batmaz'ın tahliyesini de kararlaştıran heyet, ayrıca "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Etiketler: FETÖ Akıncı Üssü Darbe Girişimi
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