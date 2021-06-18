Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da merdiven çöktü, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bahçelievler'de yağış nedeniyle bodrum katı su dolan binada tahliye sırasında merdiven çöktü. Olayda, biri itfaiyeci 2 kişi yaralandı.
Etkili olan yağış nedeniyle Zafer Mahallesi Okumuş Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katını su bastı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bina boşaltıldı
Su tahliyesi sırasında bodrum kattaki merdivenin çökmesi sonucu, bir itfaiyeci ile bina sakini yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çökmenin ardından bina tahliye edildi.
Etiketler: Yağış
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