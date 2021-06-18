Altyapı çalışması yürütülüyor, kazı yapılıyordu. Toprak altından çıkanlar, tarihe ışık tuttu.

İzmir'deki çalışma sırasında 300 yıllık Çakı Bedesteni'nin buluntularına rastlandı.

Kazı çalışması durduruldu, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

[Fotoğraf: AA]

"300 yıllık döneme şahitlik yapmış olan bir Bedesten"

Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç Dr. Akın Ersoy, "İlk defa bu kanalizasyon sistemini ve yağmur deşarj toplama sistemini döşenmesi sırasında İzmir'in 17. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyılın başına kadar olan süreçteki mirasını yakalamış olduk ve burası 300 yıllık bir döneme şahitlik yapmış olan bir Bedesten" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bütün hattı biz tek tek elimizle kazıp ortaya çıkaracağız ve koruyacağız"

Kazı 100 metrelik alanda sürdürülüyor. Her türlü tarihi buluntu kayıt altına alınıyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bütün hattı biz tek tek elimizle kazıp ortaya çıkaracağız ve belgeleceğiz ve koruyacağız. Çalışma şartlarımız zor, temizlik yapıyoruz, bakım onarım yapıyoruz. Kanalizasyon suyunun içinde çalışıyor arkadaşlarımız, atıkları temizliyoruz, toprağı temizliyoruz ve en ince ayrıntısına kadar da buradaki mimari ve olası küçük objeleri korumaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

48 dükkanlık Çakı Bedesteni koruma altında

17. yüzyıldan kalma 48 dükkanlık Çakı Bedesteni'nin, 1922 yılındaki İzmir yangınının izlerini taşıdığı tespit edildi. Bedestenin koridoruna ait olduğu belirlenen buluntular koruma altına alındı.