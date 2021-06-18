Olay Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyünde meydana geldi. Bartın'da etrafı köpeklerce kuşatılan yavru ayıyı, bölgede arıcılık yapan kişi kurtardı.

Güneyören köyündeki Madanoğlu mevkisine arı kovanlarını kontrol etmeye giden Turhan Taşçı, bir yavru ayının etrafının başıboş köpeklerce sarıldığını fark etti.

Tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Araçtan inerek köpekleri uzaklaştıran Taşçı, kucağına koşan yavru ayıyı otomobilin bagajına koyarak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınan yavru ayı veteriner hekim kontrolünün ardından yeniden doğaya salındı.

[Fotoğraf: AA]

Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, korkmuş haldeki ayı yavrusunu, köpekler ona zarar vermeden kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Veteriner Hekim’den uyarı

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı ayının, 3 aylık dişi bir boz ayı olduğunu dile getirdi. Yavru ayının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını da dile getiren Kandıralı, ayının karnını doyurduklarını ifade etti.

Vatandaşlara da bir uyarıda bulundu:

“Vatandaşlarımızdan, köylülerimizden, avcılarımızdan şöyle bir şey ricada bulunuyorum. Yavru karaca olabilir, kurt yavrusu olabilir, çakal yavrusu olabilir veya ayı yavrusu olabilir. Lütfen bunları bulundukları yerlerden yaralı ve sağlık problemi yoksa ayırmayalım. Çünkü mutlaka etraflarında anneleri vardır ve geri dönüp onları mutlaka alacaklardır. Bu şekilde alındığında biz zorluk yaşıyoruz.”