Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen B.A. av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti.

Mahalle sakinleri B.A.'ya müdahale ederken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edilen B.A, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede 4 fişek buldu.