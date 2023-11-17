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Türkiye
AA 17.11.2023 10:26

Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı

Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Kasım'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 27 bin 740 sentetik ecza maddesi, 1 kilo 619 gram sentetik uyuşturucu, 326 gram kubar esrar, 2 tabanca, 1 tüfek ile 3 hassas terazi ele geçirildi, 27 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya Uyuşturucu Narkotik
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