Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yıkılan binalara ilişkin 13 kişi tutuklandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 40 kişiden 13'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Diğer dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
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