Siverek Kaymakamlığınca sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerince bir adrese operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır."

Olayla ilgili olarak ev sahibinin gözaltına alındığı, şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.