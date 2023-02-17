“Yakınlarımı kaybettim, arkadaşlarımı kaybettim, Antakya'da Kahramanmaraş'ta Gaziantep'te tanıdığımız insanları kaybettik...”

Jandarma uçak, helikopter teknisyeni Astsubay Çavuş Gülsüm Çetin, depreme İskenderun'da yakalandı. Kendisi gibi depremzedelerin yaralarını sarmak için aralıksız çalıştı.



Sağlık durumlarını öğrenmek için Gaziantep'teki ailesini aradı. Kıbrıs gazisi olan babası Çetin'e, "Biz iyiyiz. Orada yardıma ihtiyacı olan insanlar var, durma göreve koş dedi " dedi.

Sahadaki ilk görevi oldu

Deprem bölgesi, jandarma havacılık tarihinin iki kadın teknisyeninden biri olan Gülsüm Çetin'in sahadaki ilk görevi oldu.

Çetin, göreve hazırdı ancak hava şartları uçuş için uygun değildi. Kar yağdığını ve görüşün çok düşük olduğunu belirten Çetin, “Hepimiz ortak karar aldık ve bu riski göze alarak uçuşa çıktık” diye konuştu.

"Kolların kalkmayana kadar elinden ne geliyorsa yapmaya mecbursun"

Canı pahasına risk alan Çetin, meslek hayatının en önemli sınavını verdi. Çetin deprem bölgesindeki mücadeleyi şöyle anlattı:



“Çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek... Cinsiyetin, yaşın hiçbir şeyin önemi kalmadı orada. Elimizden ne geliyorsa, kimin neye gücü yetiyorsa yaptı. Normal şartlarda kaldıramayacağım şeyleri kaldırdım. Ayakların tutmayana kadar, kolların kalkmayana kadar elinden ne geliyorsa yapmaya mecbursun. Biz de o inançla yaptık”



Gülsüm Çetin, helikopterle yardım dağıttı. Yaralıların tahliyesine ve görevli personelin bölgeye ulaştırılmasına destek oldu.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Enes Özmen