Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 5 kilo 463 gram uyuşturucu, 12 sentetik hap, 1 uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 170 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç., F.A., H.A., Y.B., S.G. tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu Narkotik
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