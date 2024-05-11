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Türkiye
İHA 11.05.2024 23:54

Malatya'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Kaza, saat 21.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan 17 yaşındaki Alper Efe E.'nin kullandığı otomobil, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu trenin altında kaldı.

Kazada tren altında yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü olay yerinden hayatını kaybetti.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirirken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta başka birinin olma ihtimaline karşı bölgede tarama yaparken, araçtan çıkarılan sürücü cenaze aracı ile otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Tren makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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