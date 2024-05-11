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Türkiye
AA 11.05.2024 22:19

Kocaeli'de hastanenin bodrumunda yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanenin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de hastanenin bodrumunda yangın
[Fotograf: AA]

Ovacık Mahallesi'nde özel hastanenin bodrum katındaki kesintisiz güç kaynaklarını bulunduğu odada yangın çıktı.

Odadan çıkan dumanlar, aynı kattaki acil servis ve bir üst kata yayıldı.

Yangın alarmının devreye girmesi üzerine paniğe kapılan çalışan ve hastalar dışarı çıkarak, hastanenin önünde toplandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü, hastanede işleyiş normale döndü.

Öte yandan, hastanenin acil servisinde tedavi gören bazı hastalar, çevredeki diğer hastanelere nakledildi.

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