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Türkiye
AA 11.05.2024 22:53

Tokat'ta sağanak: Yollar göle döndü

Tokat'ta sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Tokat'ta sağanak: Yollar göle döndü
[Fotograf: DHA]

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle caddelerden akan su, apartmanların giriş ve bodrum katlarındaki evlere doldu.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, ilçede sağanağın akşam saatlerinde başladığını söyledi.

Belediyenin itfaiye ve fen işleri ekiplerinin bodrum katlarını su basan binalarda çalışma yaptığını belirten Sargın, "Ekiplerimizin binalardaki deşarj çalışmaları devam ediyor. Yarın evleri zarar gören hemşehrilerimizin zarar tespitlerini AFAD ile yapacağız. Şu an için can kaybı veya yaralanma söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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