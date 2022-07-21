Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da tanker kayısı bahçesine daldı
[Fotograf: İHA]
Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği benzin yüklü tanker kayısı bahçesine girdi. Kazada sürücü yaralandı.
Malatya'dan Elazığ istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kayısı bahçesine girdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz