Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Sarıtaş köyüne bağlı Kürüm mezrası ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Van'da defnedildi.
Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Mehmet ve Hüseyin Mancu'nun cenazeleri, Başkale ilçesine getirildi.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.
Güvenlik güçleri, mezarlık çevresinde önlem aldı.
Olayda hayatını kaybeden Mustafa Zanyar ve Cangir Mancu'nun cenazeleri de Van'da toprağa verildi.
Etiketler: Van
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