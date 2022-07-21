Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor
[Fotograf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da 39 derece ölçülen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının 39 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih etti.
Sokağa çıkanlar ise parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.
Bazı çocuklar ise kentteki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Şanlıurfa
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