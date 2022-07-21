Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[AA Arşiv]
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Bayındır ilçesi Çınardibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz ile 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye İzmir Orman Orman Yangını
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