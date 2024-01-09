Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde yangın

Malatya- Elazığ karayolu eski adliye kavşağı mevkiinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki servis otobüsü alt kısmında aninden alev aldı.

Alevlerin kısa sürede sardığı araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yaralananın olmadığı olayda bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kullanılmaz hala gelen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.