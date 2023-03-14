Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kamyonet beton menfeze çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonetin beton menfeze çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Halit Akyüz yönetimindeki kamyonet, Yukarı Ulupınar mevkiinde su tahliye kanalındaki beton menfeze çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, Abdulkerim Akyüz ve torunu Züleyha Akyüz hayatını kaybetti, Sevim Akyüz, oğlu Muhammed Efe Akyüz ile Mehmet Halit Akyüz yaralandı.
Durumu ağır olan Muhammed Efe Akyüz 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Akyüz ailesinin, İstanbul'dan Bingöl'e gitti öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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