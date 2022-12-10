Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: İHA]
Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kaza, 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde meydana geldi.
Yüce caddesi üzerinde seyir halinde olan K .Y. idaresindeki servis otobüsü ile R. Ö. yönetimindeki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.
Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan, Y.P., M.P., Y.P., S.P., Y.P., A.Ç., A.K., R.D., K.T., H.A., M.D. ile C.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastaneler kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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