Kaza, 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde meydana geldi.

Yüce caddesi üzerinde seyir halinde olan K .Y. idaresindeki servis otobüsü ile R. Ö. yönetimindeki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan, Y.P., M.P., Y.P., S.P., Y.P., A.Ç., A.K., R.D., K.T., H.A., M.D. ile C.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastaneler kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.