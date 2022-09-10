Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi
[Fotograf: AA]
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden Fatih Kızılkaya ile Mesut Gündoğan hayatını kaybetti.
Vinç operatörü gözaltına alındı.
Etiketler: İş Kazaları Malatya
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