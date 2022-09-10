Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın
[Fotograf: DHA]
Malatya'da bir kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
2'nci Organize Sanayi sitesinde bulunan ve içinde kayısı sandıklarının bulunduğu fabrikada yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sırasında gökyüzünü kaplayan siyah duman kentin birçok noktasından görüldü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangında büyük çapta hasar oluştu.
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