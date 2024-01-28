Malatya'da deprem konutlarının yol yapım çalışması devam ediyor

Yeşilyurt Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk etap konutlarının teslimatı için yakın zamanda kura çekimi yapılacak İkizce TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak, ekiplerden bölgede sürdürülen yol açma ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremzede ailelere teslim edilmek üzere İkizce'de inşa edilen TOKİ konutlarının olduğu bölgede yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

İkizce Mahallesi'ne 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ konutlarıyla yeni bir yaşam alanı kurulacağını aktaran Çınar, depremzede aileleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalıştıklarını anlattı.

İkizce TOKİ konutlarının olduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak için görevlendirilen ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"TOKİ konutlarımızın depremzede ailelerimize bir an önce teslim edilmesi için gerek ilgili müteahhit firmaya bağlı ekipler gerek belediyemizin saha ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor. Konutların iç ve dış tasarımları, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sıcak asfalt serimleri, yolların düzenlenmesine kadar her alanda çok aktif ve dinamik bir çalışma yürütülüyor. Belediye olarak bölgeye ulaşımı rahatlatmak, konutlarımızın iç ve dış bağlantı yollarını tamamlamak için imkanlarımızı seferber ettik, ekiplerimiz gece gündüz burada çalışıyor. İlgili müteahhit firmanın talebi doğrultusunda burada görevli yetkililerle uyumlu ve planlı çalışarak yollarımızı teker teker yapıyoruz."