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Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Turan Gündoğdu'nun kullandığı çapa motoru, D-300 karayolu Akçatoprak Mahallesi girişinde devrildi.
Kazada yaralanan baba Galip ve oğlu Turan Gündoğdu 112 Acil Servis ekibi tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken römork kısmında bulunan anne Hatice Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan baba Galip Gündoğdu, hava ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: malatya Malatya Eğitim Araştırma HastanesiSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:02
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