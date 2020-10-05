Haber Giriş: Kaynak: İHA
Halk otobüsünde maskesini düzgün takmayan adama tokat
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir halk otobüsünde maskesini düzgün takmayan yaşlı adam ile kendisini uyaran kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, adama tokat attı. O anlar kameraya yansıdı.
Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsüne binen yaşlı adam maskesini düzgün takmadı.
Otobüste bulunan bir kadın, yaşlı adamı maskesini düzgün takması konusunda uyardı. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı.
Tokat anı kamerada
Tartışmaın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat attı. Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi.
Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama vurmaya devam etti. Ortalığın karıştığı kavga anı otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: yaşlı adama tokat maske kuralı koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:57
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