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Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Narlı ilçesinde keçisini kurtarmak istediği sırada bataklığa saplanan kişi, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Narlı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan 60 yaşındaki Oruç Vural keçilerinden birinin kum ocağındaki bataklığa düştüğünü gördü.
Hayvanı kurtarmak isterken Vural, bataklığa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması ve vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden çıkarılan Vural, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Oruç Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş narlı bataklıkSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 08:53
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