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Türkiye
AA 18.05.2025 13:59

Malatya'da başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Malatya'da başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
[Fotograf: İHA]

Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D, başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan kadın, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Pitbull cinsi köpek ise uyuşturularak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

Polis ekipleri, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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