Az Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 29.05.2023 05:40

Malatya'da ağır hasarlı evin bir kısmı çöktü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar alan müstakil bir evde göçük meydana geldi. Enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Malatya'da ağır hasarlı evin bir kısmı çöktü
[Fotograf: İHA]

Lavanta Sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar aldıktan sonra boşaltılan müstakil bir evin arka bölümünde göçük meydana geldi.

Büyük bir gürültü ile meydana gelen göçük sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak sakinlerinin göçük altında bir kişinin kalma ihtimalinin olduğunu belirtmesi üzerine ekipler çalışma başlatırken, yapılan çalışmalarda enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Evin geriye kalan kısımlarının da çökme ihtimaline karşın olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, ekipler çalışmalarını tamamladı.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Seçim heyecanına kalbi dayanmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:48
Sivas'ta minibüs ile tır çarpıştı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
09:50
Dışişleri, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasını kınadı
09:45
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da ırkçılık arttı
09:42
İsrail'in "Şam'a hava saldırısı düzenlediği" iddia edildi
09:41
Ahmet Yener'den kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
09:43
Meclis'te yeni yasama dönemi hazırlıkları sürüyor
Meteoroloji'den 25 kente "kuvvetli yağış" uyarısı: Su baskınları yaşanabilir
Meteoroloji'den 25 kente "kuvvetli yağış" uyarısı: Su baskınları yaşanabilir
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ