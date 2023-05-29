İstanbul'da vatandaşlar seçimi kutluyor

Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı ilk andan itibaren İstanbul'un birçok noktasında bir araya gelen vatandaşlar kutlamalara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önü ile AK Parti İl Başkanlığı önünde yoğun kalabalık oluşturan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

Halka hitap etmek üzere alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim otobüsü üzerinden hitabının ardından vatandaşlar, atılan havai fişeklerle kutlamaya devam ederken, kentin birçok noktasında konvoylar oluşturuldu.

Vatandaşlar araçlarının üzerine taktıkları Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri eşliğinde klakson çalarak kenti gezdi.

Birçok vatandaş ilerleyen saate rağmen kutlamaların devam ettiği Kısıklı Caddesi'ne ulaşmaya çalıştı. Vatandaşların araçlarıyla buraya gelmek istemesi nedeniyle Kısıklı'ya çıkan yollarda trafik durma noktasına geldi.

AK Parti İl Başkanlığı önünde coşkulu kalabalık

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan dev ekranlardan izledi. Erdoğan'ın görüntüsünün yansıtıldığı anda vatandaşlar coşkuyla tezahüratta bulundu.

Birçok vatandaş ise seçim sonuçlarını takip etmek üzere ilçe seçim kurulları ile AK Parti ilçe başkanlıkları önünde toplandı.

Vatandaşlar kent genelindeki kutlama noktalarında çeşitli müzikler eşliğinde, davul zurna çalarak seçim zaferini kutladı.

Birçok noktada havai fişeklerle kutlama yapılırken, bazı vatandaşlar da meşale yaktı.

Kentin ana arterleri ile cadde ve sokaklarında araçlarıyla konvoy oluşturan ve korna çalarak sevinç turu atan vatandaşlar, araçlarında Türk bayrakları, AK Parti ve MHP bayrakları ile Erdoğan'ın resimlerini taşıdı. Araçlardan AK Parti'nin seçim müzikleri çalındı.

Kutlamalar bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluşturdu

Esenyurt Doğan Aras Bulvarı'nda havai fişeklerle kutlama yapan grup, Avcılar istikametinde yolu trafiğe kapattı.

Kutlama adreslerinden biri olan Fatih'teki Vatan Caddesi'nde oluşturulan konvoylar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Üsküdar Meydanı'nda vatandaşların kutlamaları sırasında havai fişekler atıldı. Üsküdar sahil yolunda da vatandaşların oluşturduğu konvoylar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da sahil yolunda vatandaşlar konvoylar halinde kutlamalara eşlik etti.

Beykoz'da bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde sokak ve caddelerde kutlama yaptı. Kutlamalar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Sancaktepe'de yapılan kutlamalara vatandaşlar otomobillerinin yanı sıra hafriyat kamyonları, tırlar ve kamyonetleriyle de katıldı.

Çekmeköy ve Pendik'te davul zurna çalarak seçim zaferini kutlayan vatandaşlar, halay çekti.

Vatandaşlar Kadıköy Bağdat Caddesi ile Caddebostan Sahili'nde de kutlama yaptı.

Başakşehir Kent Meydanı'nda yoğun kalabalık oluşturan vatandaşlar, coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Kent genelinde evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrağı ile AK Parti bayrakları asan birçok vatandaş da sokaktaki kutlamalara eşlik etti.