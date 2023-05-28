Yurdun dört bir yanında Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Horonlar tepildi, halaylar çekildi...

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde geldiğini gören çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.

Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.

Her ilde AK Parti binası çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, toplanan kalabalıklar için bazı yerlerde dev ekranlar kuruldu.

Kurulan dev müzik sisteminde seçim şarkıları çalındı, alanlardaki vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.