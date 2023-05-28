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Türkiye
TRT Haber, AA 28.05.2023 21:45

Yurdun dört bir yanında Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar 81 ilde büyük sevinç yaşıyor.

Horonlar tepildi, halaylar çekildi... 

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde geldiğini gören çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.  

Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.

Erdoğan'ın seçim zaferi yurt dışında da kutlanıyor
Erdoğan'ın seçim zaferi yurt dışında da kutlanıyor

Her ilde AK Parti binası çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, toplanan kalabalıklar için bazı yerlerde dev ekranlar kuruldu.

Kurulan dev müzik sisteminde seçim şarkıları çalındı, alanlardaki vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

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Yurdun dört bir yanında Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor
Yurdun dört bir yanında Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor
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