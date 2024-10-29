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Türkiye
AA 29.10.2024 11:35

Malatya'da 6 bin kırsal konut teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yıl sonunda 6 bin kırsal konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Malatya'da 6 bin kırsal konut teslim edilecek
[Fotograf: AA]

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya kırsalında köy tipi deprem konutlarının yapımı sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'nın Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinin büyük hasar aldığını, ilçe merkezi ve kırsalda da yıkım olduğunu söyledi.

Kalıcı konutların yapımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Er, bir yandan rezerv alanlardaki işleri sürdürürken bir yandan da kırsal konutlarla ilgili önemli çalışmaların hayata geçirildiğini vurguladı.

Malatya'da 6 bin kırsal konut teslim edilecek

Yıl sonuna kadar kırsal konutların önemli bölümünü bitirmeyi hedeflediklerine işaret eden Er, şöyle konuştu:

"Kırsalda toplamda 8 bin 800 betonarme, 3 bin 690 da çelik konstrüksiyon konutlarımız yapılıyor. Şu ana kadar 3 bin 76 konutun kurası çekilmiş durumda, 276'sı da teslim edilmiş durumda. Şu anda bizim konutlarımızdan yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bini betonarme, 2 bini de çelik olmak üzere bütün Malatya'mızda 6 bin kırsal konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam ediyor."

Malatya'da 6 bin kırsal konut teslim edilecek

Er, köy konutlarına su ve kanalizasyon ulaştırma işinin Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce yapıldığını belirterek, 50 ekip ve 300 personelin çalıştığı alt yapıda 36 köyde çalışmaların tamamlandığını, 30 köyde ise işlerin sürdüğünü kaydetti.

Malatya'da 6 bin kırsal konut teslim edilecek

Akçadağ ilçesinde 5 bin 400 kırsal konut inşaatı olduğunu, ahır ve diğer müştemilatlarla birlikte 7 bin civarı bağımsız bölüm inşa edildiğine dikkati çeken Er, "Yepyeni köy inşa ediliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bizler de Büyükşehir Belediyesi MASKİ olarak altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Bire bir inşaatları takip ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla burası tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımız kendi evlerine taşınmış olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde deprem bölgesinde hummalı çalışmaların yapıldığını dile getiren Er, Malatya'nın konut sorununu en kısa sürede tamamlayıp insanları yeni evlerine yerleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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