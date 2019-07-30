Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hastane inşaatında çalışan işçiler, akşam yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Farklı saatlerde hastanelere başvuran 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile kentteki özel hastanelerde tedavileri tamamlanan 54 işçinin taburcu edildikleri öğrenildi.

Öte yandan sağlık ekiplerinin, işçilerin yediği yemekten incelenmek üzere numune aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA