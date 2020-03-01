Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak'taki depremin Doğanyol ve Pütürge ilçeleri başta olmak üzere kent merkezinde de şiddetli hissedildiğini hatırlattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Baruş, depremin hemen ardından harekete geçerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Depremin ardından kentte başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Baruş, depremzedelerin bu süreci en az hasarla atlatmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

"1265 aile, 5 bin 330 birey görüşmesi gerçekleştirildi"

Aydın Baruş, depremde vatandaşların psikolojik yönden olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Bölgedeki psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü anlatan Baruş, sözlerine şöyle devam etti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 4 ekip, 28 personelle şu ana kadar 132 mahalleye ulaşılarak 1265 aile, 5 bin 330 birey görüşmesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu süreci vatandaşlarımızla devletimizin, hükümetimizin imkanlarını sonuna kadar kullanarak güçlü bir şekilde aşacağız.

Malatya, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

"Bizi çok duygulandıran sahneler görüyoruz"

Vali Baruş, Türkiye'nin dört bir yanından kendilerine yardımcı olan, gönülden dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Baruş, şöyle konuştu:

"Bizi çok duygulandıran bazı sahneler de görüyoruz. Özellikle çocuklarımızın gönderdiği yardımlara mesaj eklemeleri, harçlıklarını bir kavanoza koyup en iyi dileklerini kardeşlerine iletmeleri bizleri çok duygulandırıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımızdan bu mesajları alıyoruz. Bu, milletimizin yardım etme, yardımlaşma, kardeşine sahip çıkma duygusunun ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Bu, bizi çok sevindiriyor. Yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum."

39 bin 370 binada hasar tespit çalışması yapıldı

Vali Baruş, depremin olduğu ilk andan itibaren hasar tespit çalışmalarına başladıklarını, son günlerde bu faaliyeti hızlandırdıklarını dile getirerek, bugüne kadar Malatya'daki 39 bin 370 binada hasar tespit çalışması gerçekleştirdiklerini, bunlardan 416'sının yıkıldığını, 319'unun acilen yıkılması gerektiğini, 5 bin 928 binada da ağır hasar olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Baruş, depremde kentteki 29 okulun hasar gördüğünü, bu nedenle 334 derslikteki 8 bin 995 öğrenciyi başka okullara taşıdıklarını ifade etti.

"Depremi vesile bilerek fiyat artırımı yapmak insafsızlıktır"

Vali Baruş, depremzedelerin sağlıklı konutlara geçmelerinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

"Gerek yıkılmış gerek ağır hasarlı gerekse yıkılacak durumda olan veya yıktığımız konutlarda ikamet eden vatandaşlarımız bir an önce sağlıklı bir binaya taşınma telaşındalar." diyen Baruş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devletimizin verdiği acil yardımlardan istifade eden vatandaşlarımız yeni yerler kiralıyor. Bu süreçte buradan ricam ev sahiplerinin, emlak işiyle uğraşan büroların, bu konuda insaflı olmaları. Depremi vesile bilerek fiyat artırımına gitmemeleri. Bazen böyle şikayetler alıyoruz. Bu, insafsızlıktır, lütfen buna göz yummayalım. Bu sıkıntı hepimizin başına gelebilir, anlayışlı davranalım ve depremden zarar gören vatandaşlarımız bir an önce sağlıklı yuvaya kavuşsun."