Haber Giriş: Kaynak: AA
Lastik botları su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, botlarının motoru arızalanıp su alınca sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Sivrice Feneri önündeki sahilde toplanıp lastik bota bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup denize açıldı.
Kıyıdan 100 metre uzaklaşan düzensiz göçmenlerin botu, motoru arızalanıp su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik merkezine götürüldü.
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