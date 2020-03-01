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Siirt'te Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı
Siirt-Şırnak illeri ara hattında Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı. Operasyona 815 personel katılıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları başarıyla devam ediyor.
Siirt - Şırnak illeri ara hattında Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği Kapan-7 Karadağ Operasyonu başlatıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor.
Etiketler: son dakika şırnak Siirt kapan-7 karadağSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 10:25
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